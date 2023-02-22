Коалиция выносит на голосование в Кнессете пункт об отмене «закона Дери 2»

Сегодня, 22 февраля, Кнессет должен проголосовать по дополнительным законопроектам, предложенным в рамках правительственного плана судебной реформы, через два дня после того, как пленум Кнессета поддержал в первом чтении две ключевые меры судебной реформы.

Об этом сообщает INN.

Коалиция запланировала голосование на пленуме Кнессета по двум из наиболее спорных мер плана судебной реформы: по пункту об отмене, который в его нынешнем виде дает Кнессету право накладывать вето на решения БАГАЦ, отменяющие законы Кнессета, для этого требуется всего 61 голос, а не квалифицированным большинством, как утверждают некоторые критики закона, и «Закон Дери 2», который запрещает БАГАЦ отменять назначения министров, что потенциально прокладывает путь для возвращения бывшего министра внутренних дел Арье Дери.

Оба законопроекта будут вынесены на предварительное голосование сегодня, и им потребуется получить дополнительные голоса в Кнессете, прежде чем они станут законом.

В понедельник Кнессет проголосовал за меры, запрещающие БАГАЦ отменять Основные законы и дающие правительству больше влияния на комитет, отвечающий за назначение новых судей. Оба законопроекта были одобрены 63 голосами против 47 поздно вечером в понедельник после протестов по всей стране против плана судебной реформы.

Ранее Курсор писал, что Мандельблит признает, что уход Дери из политики не был частью сделки о признании вины. Авихай Мандельблит прокомментировал ситуацию с Арье Дери.

Курсор писал, что Дери обещает вернуться в правительство — СМИ. Лидер ШАС Арье Дери заявил, что намерен вскоре вернуться в правительство, сделав заявление во время своей первой серии интервью после того, как он был уволен премьер-министром Биньямином Нетаниягу после решения БАГАЦ.

Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу уволил Дери: детали заявления. Биньямин Нетаниягу уволил лидера ШАС Арье Дери с поста министра здравоохранения и внутренних дел.

Закон о возвращении Дери в правительство внесен в Кнессет. Документ призван восстановить председателя партии ШАС на его министерских должностях, с которых премьер Нетаниягу уволил его после того, как Верховный суд постановил, что Дери не имеет права работать в Кабмине.

Напомним, что лидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу после увольнения Дери.