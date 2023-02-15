«Закон Дери» вынесен на предварительное голосование в Кнессет

Законопроект, который не позволит Высокому суду вмешиваться в назначение министров, должен быть вынесен на голосование на пленуме Кнессета сегодня, 15 февраля.

Предварительное голосование станет еще одним шагом вперед в законодательном процессе спорного законопроекта. Законопроект, известный как «Закон Дери» в честь председателя ШАС Арье Дери, представляет собой поправку к Основному закону: «Правительство». Он был принят в Министерском законодательном комитете в воскресенье.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Комитет палаты представителей Кнессета, который контролируется коалицией, предоставил законопроекту освобождение от необходимого 45-дневного ожидания после его предложения, что свидетельствует о решимости коалиции принять его в качестве закона без промедления.

Законопроект призван позволить премьер-министру Биньямину Нетаниягу восстановить Дери в должности после того, как в прошлом месяце Высокий суд постановил, что его назначение на пост министра здравоохранения и внутренних дел было «крайней необоснованностью».

Сторонники законопроекта утверждают, что решение Высокого суда было неправомерным вмешательством в политические решения и что Дери не обманул суд, потому что он никогда не клялся, что навсегда уйдет из политики.

Закон Дери также связан с предложенными коалицией правовыми реформами. Одно из положений реформы заключается в том, что Высокий суд не может отменять поправки к Основным законам. Коалиция, скорее всего, примет этот закон первой, а это означает, что Высокий суд не сможет рассматривать апелляции против закона Дери.

Законопроект знаменует собой вторую попытку коалиции вернуть Дери к власти после выборов 1 ноября 2022 года. Ранее он принял поправку, позволяющую лицам, отбывающим условные сроки за последние семь лет, занимать посты министров, как в случае с Дери. Хотя закон был принят и в конечном итоге поддержан Высоким судом, этого было недостаточно, чтобы предотвратить увольнение лидера ШАС с поста министра.

Ранее Курсор писал, что Мандельблит признает, что уход Дери из политики не был частью сделки о признании вины. Авихай Мандельблит прокомментировал ситуацию с Арье Дери.

Курсор писал, что Дери обещает вернуться в правительство — СМИ. Лидер ШАС Арье Дери заявил, что намерен вскоре вернуться в правительство, сделав заявление во время своей первой серии интервью после того, как он был уволен премьер-министром Биньямином Нетаниягу после решения БАГАЦ.

Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу уволил Дери: детали заявления. Биньямин Нетаниягу уволил лидера ШАС Арье Дери с поста министра здравоохранения и внутренних дел.

Закон о возвращении Дери в правительство внесен в Кнессет. Документ призван восстановить председателя партии ШАС на его министерских должностях, с которых премьер Нетаниягу уволил его после того, как Верховный суд постановил, что Дери не имеет права работать в Кабмине.

Напомним, что лидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу после увольнения Дери.