Законопроект ШАС позволит Дери стать министром, несмотря на его судимость — СМИ

Согласно действующему законодательству, обвинение Арье Дери в налоговом правонарушении ранее в этом году, которое включало условное тюремное заключение, затрудняет его назначение на министерскую должность.

Депутат Кнессета от ШАС Моше Арбель представил законопроект, который, если он будет принят, позволит лидеру партии Арье Дери занимать пост министра в следующем правительстве, несмотря на его судимость.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Главе ШАС нужно будет обратиться в Центральную избирательную комиссию, чтобы утвердить его назначение, и последняя может отказать. Законопроект направлен на внесение поправок в действующий закон, чтобы позволить лицам, которые не отбывали активных тюремных сроков в течение последних семи лет, назначаться министрами.

Дери признал себя виновным в январе в рамках соглашения с прокуратурой, в соответствии с которым он также ушел из Кнессета. Отставка Дери из парламента позволила ему избежать осуждения за моральную аморальность, которая помешала бы ему вернуться в офис на несколько лет.

В новом законопроекте утверждается, что ограничение возможности человека стать министром должно зависеть от того, действительно ли этот человек отбывал срок в тюрьме. В документе отмечается, что на депутатов и других лиц, занимающих государственные должности, не распространяются те же ограничения, которые в настоящее время установлены для министров.

«Поправка призвана внести определенность и ясность, а также обеспечить законодательную гармонию между политикой, применяемой к министрам, и политикой, применяемой к депутатам и должностным лицам местных органов власти, тем самым сохраняя и гарантируя право быть назначенным министром», — говорится в законопроекте.

Законопроект, скорее всего, столкнется с юридическими проблемами.

Согласно 12-му каналу, адвокаты Дери подготовили 12-страничный юридический документ, в котором утверждается, что действующий закон также должен применяться только к лицам, приговоренным к тюремному заключению.

Говорят, что Дери непреклонен в отношении того, чтобы возглавить Министерство финансов в следующем правительстве. Его ультраортодоксальная партия ШАС уже давно позиционирует себя как партия социального обеспечения. Это вызвало трудности у будущего премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Глава ультраправой партии «Религиозный сионизм» также, как сообщается, требует портфель Министерства финансов или обороны, при этом лидер «Ликуда» не хочет отдавать ему последнее, а Дери настаивает на первом.

Январское правонарушение Дери стало его второй судимостью за всю его политическую карьеру. Ранее он отсидел 22 месяца в тюрьме с 2000 по 2002 год после того, как был осужден за получение взяток на посту министра внутренних дел.

В 2013 году он вернулся в политику, вернув себе лидерство в ШАС и в конечном итоге вернувшись на пост министра внутренних дел с 2016 года до прошлого года, когда его партия перешла в оппозицию. Суд постановил, что его предыдущая судимость не лишала его права занимать эту должность.

Ранее Курсор писал, что Движение за качественное правительство заявило, что Дери не может быть министром. Движение за качественное правительство настаивает на том, что Арье Дери, глава ШАС, не может быть министром из-за его предыдущих судимостей.

Курсор писал, что депутат ШАС заявил, что Дери подходит на любую должность — даже премьер-министра. Депутат Кнессета Яаков Марги прокомментировал сообщения о Министерствах обороны и финансов и о том, кто возьмет на себя эти роли в новом правительстве Биньямина Нетаниягу.

Курсор писал, что доклад показал, что Нетаниягу планирует радикальный законодательный блиц, чтобы Дери стал министром.

СМИ узнали, какую должность Биньямин Нетаниягу предлагает Арье Дери. Нетаниягу официально получил мандат на формирование правительства, что дает ему несколько недель на формирование коалиции большинства.

Стало известно, что Смотрич провел переговоры с Дери.

Напомним, Арье Дери сообщил новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он решил запросить должность министра финансов в новой правящей коалиции.