Замена Авива Кохави: новый начальник Генштаба ЦАХАЛа заступает на пост с января 2023 года

В январе 2023 года на пост начальника Генштаба ЦАХАЛа вступит генерал-майор Герци Халеви. Его назначение уже утверждено правительством.

Правительство Израиля утвердило вчера на своем еженедельном заседании кандидатуру начальника Генштаба ЦАХАЛа.

Уходящего на пенсию генерала Авива Кохави на посту главы Генштаба сменит генерал-майор Герци Халеви.

Назначение вступит в силу уже в начале 2023 года.

Ранее Курсор писал, что Герци Халеви стал 23-м начальником генштаба ЦАХАЛа.

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