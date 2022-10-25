Замена Авива Кохави: новый начальник Генштаба ЦАХАЛа заступает на пост с января 2023 года

Правительство Израиля утвердило вчера на своем еженедельном заседании кандидатуру начальника Генштаба ЦАХАЛа.
Уходящего на пенсию генерала Авива Кохави на посту главы Генштаба сменит генерал-майор Герци Халеви.
Назначение вступит в силу уже в начале 2023 года.
Ранее Курсор писал, что Герци Халеви стал 23-м начальником генштаба ЦАХАЛа.
Также мы информировали, что пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала ночную операцию в Шхеме. Масштабная операция в Шхеме завершилась успешно: ликвидированы 5 террористов и 20 ранены. «Мастерская по изготовлению бомб была взорвана нашими силами», — заявил ЦАХАЛ.
Кроме того, наш сайт сообщал о подробностях ночной операции в Шхеме: ЦАХАЛ спасал группу под прикрытием.
Напомним, ранее Сохнут заявил, что больше не занимается репатриацией евреев из россии. Еврейское агентство подчеркнуло, что весь последний год занималось в россии только культурными мероприятиями и общественными проектами.
Наш сайт писал также, что заявил Нетаниягу: Мы отменим все указы Либермана. Лидер партии Ликуд Нетаниягу выступил с предвыборным обращением к израильтянам, в котором призвал не оставаться дома и прийти проголосовать.
Также мы сообщали о недавнем скандале. «Я усвоил урок»: Смотрич извинился перед Нетаниягу. Старая запись с разговором, где Смотрич назвал Нетаниягу лжецом, была недавно опубликована и могла внести раскол в правый лагерь. Но Смотрич извинился.