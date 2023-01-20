Земельный участок в центре Иерусалима продан почти за 220 млн долларов: обнародованы детали сделки

На этой неделе стороны объявили, что базирующаяся в Нью-Йорке компания по продаже элитной недвижимости приобрела крупный участок земли в центре Иерусалима, принадлежащий Греческому православному патриархату, за 750 млн шекелей (216 млн долларов).

Об этом сообщает The Times of Israel.

Эта покупка стала первой в Израиле для Extell Development, основанной и возглавляемой еврейско-американским бизнесменом Гэри Барнеттом, который также владеет Extell Ltd., выпускавшей облигации на израильской фондовой бирже в течение последних восьми лет.

Земля площадью около 520 дунамов (520 тыс кв.м.) в центральных районах столицы в настоящее время сдана в аренду Еврейскому национальному фонду «Keren Kayemet LeYisrael» до 2051 года с возможностью продления на следующий период аренды в соответствии со стандартными условиями аренды в Израиль.

Участки включают в себя большие участки престижного района Тальбие в центре Иерусалима, а также район Найот. Он также включает в себя большую часть Музея Израиля и известные отели, такие как Inbal и Dan Panorama.

В 2011 году церковь продала права на эти районы Иерусалима группе инвесторов Nayot Komemiyut за 20 млн долларов. KKL владеет тремя договорами аренды этой земли, подписанными с Греческой православной церковью в 1951 и 1952 годах, каждый на 99 лет. KKL сдает эту землю в субаренду более чем 1 000 жителей Иерусалима, чьи дома расположены на этой земле и которые пострадали от продажи. Организация может строить на этой земле, но никто другой не может. Продажа в 2011 году дала Nayot Komemiyut право вести переговоры о продлении аренды с KKL, когда она истечет примерно через 30 лет.

В заявлении, объявляющем о продаже, Барнетт сказал, что этот проект «будет способствовать развитию центрального Иерусалима. Мы будем относиться к арендаторам с таким же уважением и справедливостью, как и во всех наших проектах. Это беспроигрышная ситуация для Государства Израиль, для города Иерусалима, для Extell и для жителей».

Ранее Курсор писал, что в Израиле существенно подорожала квартплата: с чем это связано. За последний месяц владельцы квартир в Израиле заметно повысили стоимость квартплаты. По договорам, которые были продлены в декабре 2022 года, показатель увеличился на 4,4%.

Курсор также писал о жилищной лотерее Израиля: предлагается 6 500 субсидируемых домов. По мере того, как цены достигают новых высот, новейшая правительственная лотерея открывает двери для тысяч квартир со скидкой в ​​13 городах.

Кроме этого в Израиле продолжается рост цен на жилье. Индекс потребительских цен Израиля вырос на 0,1% в ноябре, в то время как рост цен на жилье за ​​год до октября превысил 20%.

Налоговые льготы для арендодателей вырастут: ожидается рост арендной платы.

Напомним, что в Израиле выросла средняя цена на жилье.