Жена и дети Цвики Пика опротестовывают завещание певца

Мирит Шем-Ор и ее дети воспользовались услугами адвоката Меира Бар Мокко, чтобы опротестовать последнюю волю ушедшего из жизни певца.
Об этом сообщает Maariv.
Мирит Шем-Ор с детьми решила подать иск против опубликованного завещания легенды израильской поп-музыки Цвики Пика. Мирит наняла адвоката Меира Бар Моха, чтобы воспрепятствовать исполнению завещания в пользу Ширы Менор.
Как известно, ушедший из жизни музыкант Цвика Пик назначил управляющей своим имуществом свою дочь Даниэлу. При этом он завещал свои деньги и права на свои песни только своим детям от второго брака. Близкие к семье сказали, что это, вероятно, будет невозможно из-за «существующих отношений между душами».
Ранее старшие дети Пика не возражали против завещания, но, как известно, стоимость наследства исчисляется миллионами шекелей.
Адвокат Меир Бар Мокко отказался комментировать: «Я не отвечаю и не касаюсь личных дел».
Курсор уже писал, кому Цвика Пик оставил наследство после смерти.
Ранее мы писали, что легендарного певца и автора песен, перенесшего четыре года назад инсульт и потерявшего способность говорить и двигаться, похоронили на кладбище Рамат-ха-Шарон.
Курсор также публиковал подборку самых популярных песен в карьере иконы израильской поп-музыки Цвики Пика.