Жена и дети Цвики Пика опротестовывают завещание певца

Цвика Пик завещал свое имущество, все деньги и права на свои песни только детям от второго брака, но старшие его дети раньше не предъявляли претензий по поводу ущемления своих интересов.

Мирит Шем-Ор и ее дети воспользовались услугами адвоката Меира Бар Мокко, чтобы опротестовать последнюю волю ушедшего из жизни певца.

Об этом сообщает Maariv.

Мирит Шем-Ор с детьми решила подать иск против опубликованного завещания легенды израильской поп-музыки Цвики Пика. Мирит наняла адвоката Меира Бар Моха, чтобы воспрепятствовать исполнению завещания в пользу Ширы Менор.

Как известно, ушедший из жизни музыкант Цвика Пик назначил управляющей своим имуществом свою дочь Даниэлу. При этом он завещал свои деньги и права на свои песни только своим детям от второго брака. Близкие к семье сказали, что это, вероятно, будет невозможно из-за «существующих отношений между душами».

Ранее старшие дети Пика не возражали против завещания, но, как известно, стоимость наследства исчисляется миллионами шекелей.

Адвокат Меир Бар Мокко отказался комментировать: «Я не отвечаю и не касаюсь личных дел».

Курсор уже писал, кому Цвика Пик оставил наследство после смерти.

Ранее мы писали, что легендарного певца и автора песен, перенесшего четыре года назад инсульт и потерявшего способность говорить и двигаться, похоронили на кладбище Рамат-ха-Шарон.

Курсор также публиковал подборку самых популярных песен в карьере иконы израильской поп-музыки Цвики Пика.