Женщину на автобусной остановке в Офакиме заподозрили в терроризме

Женщина, стоявшая на автобусной остановке в городе Офаким, закутанная с ног до головы, кроме глаз, вела себя очень подозрительно — и на место происшествия была вызвана полиция.

Стоявшая на автобусной остановке в городе Офаким женщина, замаскированная с головы до ног, кроме глаз, вела себя очень подозрительно и привлекла внимание людей, которые, конечно, были очень напуганы.

Об этом передает CH10.

Когда с ней пытались заговорить, она повернула голову к стене вокзала. После этого на место происшествия была вызвана машина полиции.

На место прибыло множество автомобилей и полицейских, которые окружили подозреваемую и попытались поговорить с ней, но она все равно продолжала стоять к ним спиной.

После долгих и нервных минут женщина согласилась сказать на иврите, что она из ультраортодоксального мошава Тифра — и оказалось, что она, вероятно, из «еврейского Талибана».

Один из полицейских остался на месте происшествия, чтобы проводить ее до автобуса, чтобы снова не допустить дискомфорта со стороны водителя.

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