Жители Негева будут протестовать против поведения бедуинов на дорогах

Представители общественной организации «Жители Негева» требуют контроля на дорогах, изменений в законодательстве и ужесточением правоприменительной практики в отношении нарушителей-бедуинов.

На юге страны бедуины составляют примерно десятую долю водителей. Однако они ответственны за 61 процент ДТП со смертельным исходом. Жители Негева собираются выйти в пятницу, 5 августа, на демонстрацию против поведения бедуинов на дорогах.

Так, последней каплей стало ДТП на шоссе номер 6, при котором столкнулись два автомобиля в районе Кирьят-Гата. Инцидент произошел 28 июля. В нем погибли два топ-менеджера известной израильской компании.

Виновником ДТП оказался 24-летний водитель-бедуин, у которого даже не было водительских прав.

Местные жители уверены, что, если бы не эта трагедия, то бедуин ездил бы на машине без прав еще долгие годы. Контроля на дорогах практически никакого нет.

Демонстрация пройдет на перекрестке Лехавим возле Рахата.

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