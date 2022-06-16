Клубничное суперлуние: в сети показали завораживающие кадры необычной луны

Название явления происходит от короткого сезона сбора клубники на территории северо-востока США, где раньше проживали индейцы.

В ночь с 14 на 15 июня 2022 года земляне могли наблюдать удивительное астрономическое явление – клубничное суперлуние. Оно известно еще как роковое.

Луна была максимально большая и яркая.

Суперлунием называют явление, когда земной спутник приближается к нашей планете на расстояние менее 362 000 километров.

В сети показали потрясающие фото этого явления со всех уголков планеты.

Перу:

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Ирак:

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Тунис:

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Нью-Йорк, США:

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Брюссель, Бельгия:

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Италия:

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Рио, Бразилия:

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Северная Македония:

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Берлин, Германия:

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Греция:

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Стамбул, Турция:

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ОАЭ:

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Сингапур:

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