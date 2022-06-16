Клубничное суперлуние: в сети показали завораживающие кадры необычной луны

В ночь с 14 на 15 июня 2022 года земляне могли наблюдать удивительное астрономическое явление – клубничное суперлуние. Оно известно еще как роковое.
Луна была максимально большая и яркая.
Суперлунием называют явление, когда земной спутник приближается к нашей планете на расстояние менее 362 000 километров.
В сети показали потрясающие фото этого явления со всех уголков планеты.
Перу:
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Ирак:
Тунис:
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Нью-Йорк, США:
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Брюссель, Бельгия:
Италия:
Рио, Бразилия:
Северная Македония:
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Берлин, Германия:
Греция:
Стамбул, Турция:
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Сингапур:
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