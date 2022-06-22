Беннет предупредил ХАМАС не использовать сезон выборов в своих интересах

«Мы переживаем период политической нестабильности, но стабильность в сфере безопасности должна быть сохранена. Я не советую никому с другой стороны пытаться оспорить это», — заявил Беннет, делая предупреждение террористической группировке ХАМАС.

Уходящий в отставку премьер-министр Нафтали Беннет ранее совершил поездку по военным подразделениям Газы на юге Израиля.

«Мы подводим итоги самого спокойного года для жителей Сдерота, Ашкелона и приграничных населенных пунктов Газы за последние 15 лет», — говорит Беннет.

«Новая норма на юге — это мир, безопасность и нормальная жизнь», — говорит он.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.