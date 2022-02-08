Беннет провел встречу с министрами и обсудил скандал со шпионским ПО

Беннет встретился с Гидеоном Сааром, Омером Бар-Левом, Гали Бахарав-Миарой и другими чиновниками для того, чтобы обсудить пути решения ситуации с использованием полицией шпионских программ.

Премьер-министр Нафтали Беннет провел встречу с высшими должностными лицами правоохранительных органов по поводу скандала со слежкой за полицейскими телефонами, охватившего страну.

Об этом пишет Times of Israel.

Беннет встретися в Тель-Авиве с министром юстиции Гидеоном Сааром, министром общественной безопасности Омером Бар-Левом, новым генеральным прокурором Гали Бахарав-Миарой и другими.

Ожидается, что группа обсудит, как продвигаться дальше в расследовании утверждений, подробно изложенных в докладе Calcalist в понедельник, о том, что полиция использовала шпионскую программу Pegasus для прослушивания телефонов десятков политиков, общественных деятелей и других людей.

Министры, включая Саара и Бар-Лева, призвали в понедельник создать государственную комиссию по расследованию.

Министры также могут решить подождать, пока уже созданная следственная комиссия во главе с заместителем генерального прокурора Амитом Марари опубликует свои первые выводы. Для создания комиссии штата по расследованию потребуется одобрение кабинета министров в полном составе.

Курсор ранее писал, что стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Расследование показывает, что использование программного обеспечения NSO, не было «локальным» и не ограничивалось несколькими случаями. ПО стало одним из самых полезных инструментов, используемых полицией для сбора разведданных.

Также сообщалось, что министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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