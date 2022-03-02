Беннет встретился с канцлером Германии в Яд ва-Шем

Лидеры Израиля и Германии встретились в музее Яд ва-Шем, после чего оба примут участие в экскурсии по мемориалу Холокоста, проведут частную встречу и пресс-конференцию

Премьер-министр Нафтали Беннет встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Яд ва-Шем во время визита немецкого лидера в Израиль.

Канцелярия премьер-министра сообщает, что оба примут участие в экскурсии по мемориалу Холокоста и примут участие в поминальной службе.

Позже в течение дня лидеры двух стран проведут частную встречу и пресс-конференцию.

Этот визит — первый визит Шольца в Израиль с момента его вступления в должность, и проходит он на фоне российского вторжения в Украину и переговоров о возобновлении ядерной сделки с Ираном.

Курсор ранее писал, что Ицхак Герцог завтра отправится на Кипр с дипломатическим визитом. Президент Ицхак Герцог завтра отправляется на Кипр, менее чем через неделю после посещения Греции. Оба визита рассматриваются как послание поддержки региональным союзникам Израиля перед его запланированной поездкой в Турцию.

Кроме того, суд Иерусалима приостановил выселение палестинской семьи из Шимон а-Цадика. Семья Салем не будет выселена из дома в Шимон а-Цадик, по крайней мере до того момента, пока в суде не будет рассмотрена апелляция, поданная палестинской семьей.

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