Эксперт рассказал, какими ракетами россия собирается ударить по Киеву

Ранее в россии неоднократно угрожали ракетными ударами по «центрам принятия решений». Речь идет о центре Киева, где находится Офис президента Украины.

Российская армия, как предполагается, бережет свои ракеты «Кинжал», чтобы ударить ими по Киеву, по так называемым «центрам принятия решений». Отметим, что такие ракеты очень сложно сбивать. В россии* говорили, что ракеты «Кинжал» — сверхзвуковые.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, украинская столица находится в «угрожающем состоянии», так же как и администрации других крупных городов.

Враг не собирается останавливаться. Доказательством этому служит недавний удар по центру Винницы, в результате которого погибли мирные жители.

Так, армия рф всегда, когда не может решить свои проблемы на поле боя, начинает терроризировать мирное население.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Моссад помог Зеленскому вычислить российских шпионов.

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