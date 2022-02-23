Иран обвинил США в ситуации на востоке Украины

Иран призывает Россию и Украину проявлять сдержанность, но также обвиняет в сложившейся ситуации США и НАТО. Заявление Ирана также прозвучало на фоне усилий США и Ирана по возрождению ядерной сделки.

Иран во вторник вмешался в напряженные отношения между Россией и Украиной и не преминул обвинить в сложившейся ситуации Соединенные Штаты и НАТО.

«Исламская Республика Иран призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут усугубить напряженность», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Пресс-секретарь министерства Саид Хатибзаде добавил, что «к сожалению, вмешательство и провокационные действия НАТО и, главным образом, США осложнили ситуацию в регионе».

«Мы внимательно следим за вопросами, связанными с этой страной», — добавил он.

Заявление прозвучало через день после того, как президент России Владимир Путин признал независимость двух сепаратистских регионов в Украине и позже объявил, что разместит там «миротворческие» силы.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.