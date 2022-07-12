Лапид обсудил с канцлером Австрии угрозы со стороны Ирана

Премьер-министр Израиль встретился с канцлером Австрии и обсудил с ним углубление сотрудничества в борьбе с антисемитизмом и сотрудничество стран в других отраслях.

Премьер-министр Яир Лапид встретился с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Премьер-министр заявил, что две страны подписали «всеобъемлющее стратегическое партнерство» в области безопасности, киберпространства, здравоохранения и борьбы с пандемиями, туризма, борьбы с климатическими кризисами, торговли и др.

По словам Лапида, во время встречи в Иерусалиме лидеры обсудили углубление сотрудничества в борьбе с антисемитизмом и сохранении памяти о Холокосте.

בפגישה דנו על העמקת שיתוף הפעולה במאבק באנטישמיות ובצעדים לשימור זיכרון השואה. ובנוסף, דנו באתגרים הביטחוניים ובסוגיות האזוריות שעל הפרק, בראשם האיום האיראני. הדגשתי לקנצלר את חשיבות ההכרה הבינ״ל נגד ההסכם, ואת החשש של ישראל מהמשך התגרענותה של איראן. pic.twitter.com/EuLHDzTo2u — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) July 12, 2022

«Кроме того, мы обсудили проблемы безопасности и актуальные региональные вопросы, главным из которых является иранская угроза, — написал Лапид в Твиттере. — Я подчеркнул канцлеру важность международной оппозиции [ядерной] сделке и опасения Израиля по поводу дальнейшего ядерного вооружения Ирана».

Напомним, что заместитель министра экономики Яир Голан («Мерец») на прошлой неделе объявил, что будет баллотироваться на высший пост в своей партии.

Еще мы писали, что Яир Голан утверждает, что ультраортодоксам нужно левое правительство, потому что правое правительство «хоронит их», как он выразился.

Ранее Курсор сообщал, что новый опрос показывает, что блоку Нетаниягу не хватает двух мест для большинства, необходимого для формирования коалиции большинства. Интересно, что по этому опросу партия Ямина вообще не попадет в Кнессет.