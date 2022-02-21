Лапид приказал посольству в Украине покинуть Киев из-за угрозы войны

Министр иностранных дел Израиля заявил, что посольство в Украине сейчас экстренно работает над тем, чтобы в кратчайшие сроки перенести свой офис во Львов.

После оценки ситуации министр иностранных дел Яир Лапид дал указание посольству Израиля в Киеве переехать во Львов на западе Украины. По словам представителя министерства, он и сотрудники министерства в Иерусалиме проводят детальное обсуждение логистики переезда.

Сотрудники посольства будут работать во временном консульском отделе, который Израиль открыл во Львове в прошлый четверг и который расположен в офисе, арендованном Израилем.

Другие западные страны, включая США и Великобританию, перевезли сотрудников своих посольств во Львов на прошлой неделе.

Израильские дипломаты в Украине работали над тем, чтобы убедить 15 тысяч израильтян, находившихся в стране до кризиса, покинуть ее, но только около 3 тысяч человек сделали это.

Израиль также готовится к драматической возможности наземной эвакуации 150-200 тысяч евреев Украины.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

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