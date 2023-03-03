В США нашли способ усложнить уклонение рф от санкций

Администрация президента США Джозефа Байдена расширит штат федеральных прокуроров, которые расследуют нарушения санкций и экспортного контроля в отношении рф*.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова помощника генерального прокурора США Мэтта Олсена.

Он отметил, что министерство юстиции взяло на работу еще 25 прокуроров в отдел контрразведки и экспортного контроля.

По его словам, они будут работать с компаниями над расследованием уклонения рф от санкций и экспортного контроля, а также выдвигать уголовные обвинения против компаний в случае совершения ими нарушений.

С 2022 года после начала полномасштабной российской агрессии против Украины США и их западные союзники наложили на Россию ряд международных торговых и финансовых ограничений.

Москва привлекла государственные и частные компании из Ирана, Китая и Турции с целью обойти санкции. Запад считает, что так она продолжает ввозить важные для своей оборонной промышленности компьютерные чипы и радиолокационное оборудование.

Администрация Байдена для противодействия таким шагам рф обнародовала уже третий набор рекомендаций для частного сектора, призванный предупредить компании о юридических рисках нарушения санкций и экспортного контроля.

«Курсор» писал ранее, что россия заявила, что Украина планировала инсценировать ядерный инцидент на своей территории, чтобы возложить вину на москву перед заседанием ООН, не предоставив доказательств обвинения.

Еще мы писали, что Вооруженные Силы Украины продолжают противостоять российской агрессии и не собираются останавливаться, пока не вернут все свои территории, включая аннексированный россией в 2014 году Крымский полуостров. И его деоккупация может вызвать настоящую истерику в кремле.

Напомним, что в случае глобальной ядерной катастрофы группы выживших сохранятся, по крайней мере, на какое-то время, особенно в таких островных государствах, как Новая Зеландия, Австралия, Соломоновы острова, Исландия и Вануату.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!