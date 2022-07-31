Яир Голан: Изменение климата не входит в число главных приоритетов

В беседе с Калманом Либескиндом и Ассафом Либерманом он сказал, что Гальон — бывший лидер Мерец — занимается «эзотерическими» вопросами, а он будет воплощать идеологию в жизнь.

Генерал-майор в отставке Яир Голан, который борется с Зехавой Гальон за лидерство в партии Мерец, заявил СМИ, что изменение климата не входит в число его главных приоритетов.

В ответ на просьбу дать определение эзотерическим вопросам, он отсылает интервьюеров к сегодняшней карикатуре в газете «Haaretz», которая высмеивает партию за ее занятость «климатическим кризисом, правами трансгендеров и суррогатным материнством ЛГБТ» — вопросами, волнующими двух министров Мерец в уходящем правительстве, Тамар Зандберг, министра охраны окружающей среды, и министра здравоохранения Ницана Горовица, защитника прав геев.

«На нас нельзя навешивать такие ярлыки, даже если вопросы очень важны», — говорит он. На вопрос, важно ли изменение климата, он отвечает, что каждый может перечислить 220 важных вопросов, но что его главными приоритетами являются отделение от палестинцев и обеспечение безопасности Израиля, превращение Израиля в государство всеобщего благосостояния, решение вопросов религии и государства и содействие большему равенству, с акцентом на арабское меньшинство в Израиле.

«Курсор» писал о скандале в правительстве: Шакед резко раскритиковала решение юрисконсульта. Шакед выступила с критикой юридического запрета соглашения о строительстве поселения в районе Нетивота. По ее словам, это ломает работу всех структур.

Наш сайт сообщал, что Шакед намекнула, что не против объединиться с Ликудом. Айелет Шакед выступает против узкого правительства из 61 депутата. Зато она готова объединиться с партией Нетаниягу, как с явным фаворитом предстоящих выборов.

Редакция информировала, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.