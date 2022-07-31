В ПА осудили действия Израиля по удержанию 600 млн шекелей

Ранее Кабинет безопасности проголосовал за удержание около 600 млн шекелей из ПА в качестве компенсации средств, которые она выплатила террористам и их семьям в прошлом году.

Чиновник Палестинской автономии Хусейн аль-Шейх осудил шаг Израиля по удержанию около 600 миллионов шекелей (176 миллионов долларов США) для компенсации средств, которые ПА выплатила террористам и их семьям в прошлом году.

«Оккупационное правительство продолжает свое денежное пиратство над средствами палестинцев и решает вычесть сотни миллионов шекелей, чтобы еще больше укрепить политику финансовой блокады», — пишет аль-Шейх в Твиттере.

Израиль регулярно задерживает часть налоговых средств, которые он собирает для ПА, чтобы «наказать» ее за пособия, которые она выплачивает заключенным террористам и семьям погибших нападавших.

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