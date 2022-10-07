Эксперты рассказали, стоит ли ожидать опасной «твиндемии» этой зимой

Опасения прошлого сезона по поводу комбинированного всплеска гриппа и COVID-19 не оправдались, но этой зимой все может быть иначе.

Возобновились опасения, что этой зимой может произойти «твиндемия» резкого роста случаев заболевания COVID-19 в сочетании с повторным всплеском гриппа. В конце сентября руководители 10 систем здравоохранения США встретились с официальными лицами в Белом доме, чтобы обсудить стратегии борьбы с возможным совмещением тяжелого сезона гриппа с потенциальной вспышкой COVID-19.

Эксперты отмечают, что социальное дистанцирование и другие меры по борьбе с COVID-19 означали, что грипп и ряд инфекционных заболеваний были временно подавлены. Однако, поскольку люди не вступали в контакт с гриппом, это привело к низкому популяционному иммунитету. Между тем, США ожидают всплеска случаев COVID-19 в новом году, как и в предыдущие годы.

Хотя сезоны гриппа, как известно, трудно предсказать, не говоря уже о сочетании со вспышками COVID-19, есть убедительные доказательства того, что этой зимой системы здравоохранения могут опасаться.

Во-первых, это связано с тем, что всплеск случаев заболевания COVID-19 должен снова ударить по США и другим странам мира этой зимой. Есть некоторые признаки того, что этой осенью Великобритания движется к новой волне COVID-19. Если исходить из предыдущих моделей, то это может предсказать волну в США в ближайшие несколько месяцев.

«Как правило, то, что происходит в Великобритании, на месяц позже отражается в США. Я думаю, что это то, что я как бы видел», — сказал доктор Тим Спектор, профессор генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона, согласно CNN.

Незаметный сезон гриппа также может быть на горизонте. Еженедельные отчеты о наблюдении за гриппом от Центров по контролю и профилактике заболеваний показывают, что случаи заболевания гриппом уже начинают расти, а некоторые предполагают , что сезон начался раньше, чем обычно, в некоторых частях США.

Хороший, но не идеальный способ предсказать сезон гриппа в Северном полушарии — посмотреть, что произошло зимой в Южном полушарии. Наблюдение за гриппом в Австралии предполагает , что наиболее заметным штаммом гриппа в течение зимы был H3N2, который, как известно, особенно агрессивен и ответственен за более тяжелое заболевание по сравнению с другими штаммами, особенно у пожилых людей.

К счастью, поскольку США к этому готовы, они разработали вакцину против гриппа этого года для борьбы с H3N2. Однако успех вакцины во многом зависит от того, действительно ли люди получат прививку. Таким образом, многие органы здравоохранения в США и Европе сплотили свое население, чтобы сделать прививку от гриппа и ревакцинацию COVID-19 до наступления зимы.

Невозможно предвидеть, сработают ли все эти факторы. При всей своей предсказуемости вирусы не всегда ведут себя именно так, как предполагают модели. Тем не менее, ученые в США предупреждают, что этой зимой, безусловно, следует опасаться столь опасной «твиндемии».

«Нам следует беспокоиться», — недавно сказал NPR доктор Ричард Уэбби, специалист по инфекционным заболеваниям в Детской исследовательской больнице Св. Джуда в Мемфисе.

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