ХАБАД зажигает в Таймс-сквере Нью-Йорка

Нью-Йорк получил заряд бодрости от песен и веселья, которым поделились члены еврейского религиозного движения ХАБАД в США.

В центральной части Нью-Йорка раздавались хасидские песни, а ХАБАД привлекал внимание заинтересованных прохожих.

Об этом сообщает канал Что там у евреев?

Хасидские песни и Любавический Ребе взбудоражили публику Таймс- сквера. К веселью ХАБАДа присоединились американские прохожие.

Кстати, мероприятие было разделено по гендерному признаку: на мужчин и женщин. То, что разрешено в нееврейской стране США, БАГАЦ запрещает в еврейской стране Израиль.

Ранее Курсор сообщал, что фракция ультраортодоксов взбунтовалась против Ликуда. Иудаизм Торы объявляет о замороженных переговорах по созданию коалиции, обвиняя Ликуд в несправедливом распределении министерских портфелей.

Также наш сайт писал про тупик в коалиционных переговорах: «Яадут а-Тора» потребовала остановить распределение портфелей.

Мы сообщали, что минобороны расследует мошенническую схему с оплатой обучения ветеранам ЦАХАЛа.

Также редакция писала, что Лапид прокомментировал громкое решение минобразования. Лапид поздравляет министерство образования: «Необычайный и важный шаг, как никакой другой».

Курсор уже сообщал, на что потратят 16 млн шекелей Израильские железные дороги. В 2022-2026 годах «Ракевет Исраэль» получит на оптимизацию систем и модернизацию поездов финансирование на 16 миллионов шекелей.

Кроме того, редакция информировала, что в США беспилотным такси разрешили перевозить пассажиров, но при одном условии.