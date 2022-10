Недостающий для жизни элемент может находиться в океане спутника Сатурна — ученые

Новое исследование показывает, что океан внутри спутника Сатурна Энцелада может быть обогащен фосфором, важным элементом для жизни, какой мы ее знаем.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фосфор является жизненно важным компонентом биохимии жизни. Фосфор также используется в клеточных мембранах и костях, а также в молекуле под названием аденозинтрифосфат, которая переносит метаболическую энергию по всему телу.

Тем не менее, предыдущие исследования предполагали, что фосфор на Энцеладе будет редкостью. Ученые мельком увидели состав океана с помощью огромных водяных гейзеров, которые бьют через «тигровые полосы», глубокие отверстия на ледяной поверхности спутника. Много раз до завершения своей миссии в 2017 году космический корабль НАСА «Кассини» пролетал над этими гейзерами и «пробовал» их, анализируя химические компоненты. Космический корабль обнаружил элементы и молекулы, которые необходимы для жизни, какой мы ее знаем, включая органические молекулы, такие как метан, плюс аммиак, углерод, азот, кислород и, возможно, сероводород.

В 2018 году исследования Манасви Лингама и Ави Леба из Гарварда пришли к выводу, что фосфора в океане Энцелада будет мало, потому что фосфор в скалах на морском дне будет медленно растворяться в океане. На Земле фосфор становится доступным в результате выветривания суши, чего нет на Энцеладе.

Однако новое исследование, проведенное под руководством Цзихуа Хао, старшего научного сотрудника Университета науки и технологий Китая, противоречит этим более ранним выводам, утверждая, что в исследовании 2018 года использовались устаревшие геохимические модели каменистого дна океана Энцелада.

«Хотя фосфор, являющийся биологически важным элементом, еще не идентифицирован напрямую, наша команда обнаружила доказательства его присутствия в океане под ледяной коркой Луны», — говорит соавтор исследования Кристофер Гляйн, старший научный сотрудник Юго-Западного научно-исследовательского института в Сан-Марино.

Используя новое моделирование, основанное на последних доступных данных, группа Хао и Гляйна смоделировала, как богатые фосфором минералы, называемые фосфатами, растворяются в океане из скалистого ядра Энцелада. В частности, команда обнаружила, что скорость растворения минерала, называемого ортофосфатом, будет намного выше, чем предполагалось в предыдущих исследованиях, способного наполнить океан концентрацией, достаточно высокой для поддержания жизни всего за десятки тысяч лет. Одной из причин возможной такой высокой концентрации является присутствие в океанской воде бикарбонатов, химические свойства которых позволяют фосфатам накапливаться в океане.

Несмотря на заманчивые возможности, результаты представляют собой гипотезу, чтобы доказать, что океан Энцелада содержит фосфор, будущая миссия на спутник Сатурна должна будет непосредственно обнаружить ортофосфат или какой-либо другой минерал, полученный из фосфора, в водяных гейзерах, которые регулярно извергаются с Луны.

«Нам нужно вернуться на Энцелад, чтобы увидеть, действительно ли пригодный для жизни океан обитаем», — сказал Гляйн.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили, могут ли люди жить на спутнике Сатурна. На Энцеладе есть покрытый льдом водный океан, который извергается в космос, образуя шлейф. Исследователи анализировали образцы, когда шлейфы вырывались из трещин на ледяной поверхности.

Кроме этого, ученые рассказали, как можно обнаружить инопланетные миры. Когда дело доходит до поиска только что родившихся планет, которые находятся в десятках, если не в сотнях, а то и тысячах световых лет от нас, астрономам не часто везет.

Курсор сообщал, что астрономы рассказали, когда может столкнуться пара сверхмассивных черных дыр. Странное поведение галактики, удаленной от нас на миллиард световых лет, предполагает, что в ней может произойти одно из самых ожидаемых событий в современной астрономии.

Сообщалось, что ученые рассказали, может ли Земля покинуть нашу Солнечную систему. Астрономы заявляют, что планеты в том виде, в каком они существуют сейчас, находятся на стабильных орбитах вокруг Солнца, но может произойти событие, которое все изменит.

Напомним, что ученые нашли новый способ разгадать тайны Вселенной. Официально открыт первый детектор темной материи в Южном полушарии.