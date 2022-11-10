Переваренные куриные яйца наносят организму серьезный вред — медики

Куриные яйца — очень полезный для организма продукт, особенно в вареном виде. Это идеально усваиваемый белок, который к тому же богат витаминами и микроэлементами. Но, увы, это продукт легко испортить….

Переваренные куриные яйца наносят организму серьезный вред, утверждают врачи. Специалисты рассказали, чем опасен зеленоватый налет на желтке, и сколько минут можно варить яйца.

Об этом пишет today.ua.

Если на желтке появился зеленовато-синеватый налет, то данный продукт уже не пригоден в пищу, говорят эксперты. Желток куриного яйца приобретает странный оттенок, когда продукт поддается слишком долгой термической обработке. В этом случае, в яйце стремительно образовываются токсичные для организма человека вещества. В частности, это сульфид железа, который губительно воздействует на наше здоровье.

По словам врачей, если вы хотите получить от вареных куриных яиц только пользу, то варите их не более десяти минут. После этого немедленно погрузите яйца в холодную воду. В противном случае, процесс образования сульфида железа еще будет продолжаться некоторое время, что сделает продукт еще более опасным для здоровья.

Отметим, что даже правильно сваренными яйцами не стоит злоупотреблять. Данный продукт питания способен не только укрепить здоровье, но и разрушить его. Обязательно посоветуйтесь с врачом, прежде чем вводить яйца в свой рацион.

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