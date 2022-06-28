Сколько мяса можно съесть за неделю без вреда для здоровья

Доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, какое количество красного мяса безопасно для здоровья человека. Врач советует съедать не более 400 — 500 граммов такого мяса в неделю.
Об этом пишут Подробности.
По ее словам, мясо человеку необходимо. Если вы спортсмен и у вас высокие физические нагрузки, то вам нужно больше красного мяса, чем человеку, который весь день сидит за компьютерным столом, потому что мышцы требуют огромного количества аминокислот.
А вот людям с избыточной массой тела, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и высоким уровнем холестерина специалист советует избегать жирных сортов красного мяса.
Ограничивать употребление некоторых сортов мяса нужно из-за того, что в них большое количество холестерина, жирных аминокислот, которые не являются необходимыми. Трансжиры, которые там присутствуют, могут легко перерабатываться организмом и так же легко откладываться в виде холестериновых бляшек, добавила диетолог.
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