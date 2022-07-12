Стало известно, как будут охранять Байдена в Израиле

Президент США прилетит в Израиль завтра, 13 июля, около 15.30. Главная спецслужба, отвечающая за безопасность Байдена с израильской стороны – это ШАБАК.

Американский президент Джо Байден продует в Израиле всего 40 часов. Однако подготовка к его прилету началось еще за год. Так, он будет передвигаться на бронированном лимузине. Колонну с его авто будут сопровождать американские вертолеты со спецназовцами, а на стадионе «Тедди» для Байдена подготовили специальную кабину с бронированным стеклом.

Заниматься охраной американского лидера будет специальной подразделение ШАБАК, полиция ЦАХАЛ, а также группа «Текила» — сводный отряд бойцов ШАБАКа и антитеррористического подразделения полиции ЯМАМ.

Байден встретится с несколькими израильскими политиками. Уже в четверг, 14 июля, он появится на публике, посетит церемонию открытия 21-й Маккабиады на стадионе «Тедди» в Иерусалиме.

15 июля, после встречи с главой ПА Махмудом Аббасом Байден из аэропорта Бен-Гурион полетит в Саудовскую Аравию.

Ранее наш сайт сообщал, что палестинские активисты обещают Байдену «горячий» прием в Рамалле.

Кроме того, Курсор писал, что в Рамалле на Байдена оказывают давление.

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