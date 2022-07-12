В Рамалле на Байдена оказывают давление: что требуют палестинцы

В Рамалле на Байдена оказывают давление, чтобы он призвал заморозить строительство в Иудее и Самарии. Президент США рассматривает возможность упомянуть об этом вопросе в своих заявлениях, отмечают источники.

Палестинские источники рассказали, что «руководство в Рамалле оказывает давление на администрацию США, чтобы Байден включил в свои выступления во время визита в регион призыв заморозить строительство в поселениях или, по крайней мере, за их пределами».

Об этом пишет Arutz Sheva.‏

Источники заявили, что официальные лица США сообщили им, что Байден рассматривает возможность отметить в своих заявлениях, что продолжение строительства в поселениях ставит под угрозу планы о двух независимых государствах и отдаляет палестинцев и израильтян от соглашения.

По словам палестинских источников, Байден, как ожидается, обсудит идею о создании двух государств и скажет, что это единственное решение, приемлемое для американцев.

Курсор сообщал, что США намерены сократить срок визита Байдена на Ближний Восток. Запланированная десятидневная поездка американского президента по странам Ближнего Востока может быть скорректирована и сделана менее насыщенной.

Также мы информировали, что перед визитом Байдена в Тель-Авиве вывесили флаги ПА. Запланированный на 13 июля приезд американского президента внес множество изменений в жизнь Израиля. Также в понедельник в Тель-Авиве заметили вывешенные рядом с израильским флаги ПА.

Напомним, что СМИ сообщили, что Байден едет на Ближний Восток, чтобы добыть советскую военную технику для Украины.