Путина ожидает срочная операция на толстой кишке — СМИ

По информации британских таблоидов, российский лидер нуждается в хирургическом вмешательстве якобы из-за падения с лестницы.

Российскому президенту владимиру путину* необходима срочная операция на толстой кишке после падения с лестницы, которое якобы случилось на прошлой неделе.

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на неназванные источники в кремле.

Отмечается, что недавно 70-летний путин упал с лестницы у себя дома и сильно ушиб копчик. Оказалось, что травма намного серьезней, чем предполагалось, так что теперь ему предстоит срочная операция на толстой кишке.

«Падение с лестницы на прошлой неделе, повлекшее за собой ушиб копчика, не осталось незамеченным и вызвало новые проблемы, не связанные напрямую с ушибом», — заявил источник.

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин может быть смертельно больным. Так, у лидера рф диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом сообщило британское издание The Sun, ссылаясь на письмо от анонимного источника, приближенного к путину.

Ранее Курсор писал, что разведка Украины заявила, что путин имеет по крайней мере трех двойников. Двойникам сделали пластические операции, чтобы они были как две капли воды похожи на российского диктатора, однако их выдают мимика, жесты и мочки ушей.

Курсор сообщал, что в разведке Украины назвали вероятных преемников путина.

Наша редакция также писала, что президента рф владмира путина готовят к «пенсии».

Также мы сообщали, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!