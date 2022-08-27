Ученые выяснили, когда древний предок человека начал ходить на двух ногах

Переход к ходьбе на двух ногах — важный момент в эволюции нашего вида, поэтому ученые стремятся точно определить, когда это произошло.

Новое исследование показывает, что адаптация произошла около 7 млн лет назад. Это основано на детальном анализе окаменелостей бедра (бедренной кости) и предплечья (локтевой кости) Sahelanthropus tchadensis, старейшего представительного вида человечества. Эти окаменелости были впервые обнаружены в Торос-Меналле в Чаде в 2001 году.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

В то же время вполне вероятно, что эти ранние гоминиды довольно часто лазили по деревьям, используя все четыре конечности — как и следовало ожидать, если бы этот вид постепенно переходил с четырех ног на две.

«Здесь мы представляем посткраниальные свидетельства локомоторного поведения S. tchadensis с новым пониманием прямохождения на ранней стадии истории эволюции гоминидов», — заявили ученые.

Сравнив окаменелости бедра и предплечья с эквивалентными костями человека, шимпанзе и гориллы, исследователи смогли выяснить механизм их использования и то, как этот вид передвигался («локомоторный режим»). Всего было использовано 20 различных характеристик окаменелых костей, чтобы установить, ходил ли S. tchadensis на двух ногах или на четырех, включая внешнюю форму останков и внутренние структуры, оцененные с помощью микротомографии.

Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятным сценарием было «привычное хождение на двух ногах» с некоторым лазаньем по деревьям. Команда также предполагает, что существует разница между тем, как этот вид лазал по деревьям по сравнению с современными гориллами и шимпанзе: с крепким захватом рук, а не опираясь на кости пальцев рук и ног.

«Кривизна и геометрические свойства поперечного сечения локтевой кости… указывают на привычное поведение на деревьях, включая лазание и/или «осторожное лазание», а не на наземное четвероногое передвижение», — пишут исследователи .

По словам ученых, эти ранние гоминиды, вероятно, жили в среде, смешанной с лесами, пальмовыми рощами и лугами, где они могли ходить на двух ногах и карабкаться по деревьям в поисках пищи и воды.

«Наиболее экономной остается гипотеза о том, что посткраниальная морфология Sahelanthropus указывает на двуногость и что любая другая гипотеза будет иметь меньшую объяснительную силу для набора особенностей, представленных материалом из Чада», — сказали ученые.

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