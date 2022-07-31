Ученые рассказали, может ли употребление кофе навредить зрению

Доктор медицины Энтони Хаваджи рассказал, что злоупотребление кофеином может привести к проблемам со зрительной системой.

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Но вокруг него ходит множество споров. С одной стороны, он имеет множество положительных свойств, а с другой — может навредить здоровью.

Об этом сообщает издание Eatthis.

Доктор медицины Энтони Хаваджи в ходе исследования выяснил, что большое количество кофеина в день может повысить риск развития глаукомы — заболевания, приводящего к необратимой слепоте.

У людей, имеющих генетическую предрасположенность к повышенному глазному давлению (одному из основных факторов заболевания) и употребляют в день около 3 чашек кофе, вероятность развития глаукомы существенно возрастает.

Исследователи выяснили, что у тех, кто ограничил в рационе кофе или пьет в день минимум 2 чашки, распространенность этого недуга в 4 раза ниже.

«Курсор» писал ранее, что у международной группы ученых есть хорошие новости о кофе: недавнее исследование показало, что этот любимый многими напиток обладает впечатляющими преимуществами для здоровья, в частности, снижает риск развития заболеваний печени.

Еще мы писали, что летом невозможно обойтись без охлажденных напитков. Многие предпочитают воду и смузи, некоторые — молочные коктейли и кофе со льдом. Гастроэнтеролог Нурия Дианова пояснила, почему эти напитки могут принести вред.