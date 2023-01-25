В Израиле резко подорожают яйца

Причиной значительного повышения цен стал мировой рост цен на семена и рост цен на корма, используемые для выращивания кур-несушек.

Министерство сельского хозяйства Израиля объявило, что контролируемая правительством цена на яйца вырастет примерно на 12% с 1 февраля. Коробка из дюжины яиц среднего размера подорожает с 11,50 шекелей до 12,89 шекелей, а дюжина очень крупных яиц подорожает на 16% с 13,10 шекелей до 15,19 шекелей.

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что причиной значительного повышения цен стал мировой рост цен на семена и рост цен на корма, используемые для выращивания кур-несушек. Министерство добавило, что отказ от повышения цен может привести к снижению местного производства яиц и дефициту яиц на рынке, а также к отсутствию возможности импорта яиц.

Мировая цена на яйца значительно выросла как из-за вспышки птичьего гриппа во всем мире, так и из-за роста цен на сырье из-за войны в Украине.

Цены на яйца в Израиле устанавливаются совместным ценовым комитетом Минсельхоза и Минфина, в связи с полным централизованным планированием в отрасли. Кроме этого, цена на яйца в Израиле считается особенно высокой по сравнению с остальным миром.

Согласно веб-сайту Numbeo, Израиль занимает шестое место в мире по ценам на яйца до последнего повышения.

В последний раз цена на яйца обновлялась в июле 2022 года. Тогда они подорожали на 6,5%.

Ранее Курсор писал, что израильтян предупредили о подорожании еще одной категории продуктов. Новые цены ожидаются с 1 февраля 2023 года.

Курсор также сообщал, что в Израиле подорожает ряд услуг и товаров: за что придется платить больше. Новый год принесет всплеск цен на электричество, бензин, воду и налог на имущество.

«Охлаждающий эффект» для населения: СМИ сообщили о плане Нетаниягу по заморозке цен на электричество и воду. СМИ сообщают, что Нетаниягу готовится создать немедленный «охлаждающий эффект» для населения.

Напомним, что валовой внутренний продукт Израиля будет продолжать расти самыми высокими темпами среди развитых стран.