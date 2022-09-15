Украинский клуб «Днепр-1» одержал разгромную победу в матче Лиги конференций: обзор поединка

15 сентября, в четверг, состоялся один из матчей 2-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором украинский СК «Днепр-1» обыграл в гостевом поединке кипрский «Аполлон» со счетом 0:3.

Матч прошел в Никосии (Кипр). В этом сезоне украинский клуб имел неудачный опыт противостояний с киприотами, потому что после двух поражений против АЕКа «Днепр-1» оказался в Лиге конференция. Однако, матч против «Аполлона» исправил эту тенденцию.

Счет поединка был открыт уже на 11-й минуте – Валентин Рубчинский после отличного паса от Артема Довбика результативно пробил в нижний угол ворот соперника. Уже на 26-й минуте авторы результативных действий обменялись «любезностями» – Довбик, переборов киприотов в единоборстве, забил после передачи Рубчинского второй гол в матче.

Под конец первого тайма, на 45-й минуте, «Днепр-1» утроил преимущество благодаря еще одному голу Довбика, получившему результативный пас от Габриэля Бузанелло. В итоге первая половина матча завершилась доминированием как по забитым голам, так и по владению – 63% против 37% в пользу украинского клуба.

На 58-й минуте второго тайма «Аполлон» забил свой первый гол – результативным ударом отметился Иоаннис Питта после передачи от Чаралампоса Кирияку. Однако, это не помогло киприотской команде – матч так и завершился со счетом 1:3. Итоговое владение мячом составило 59% против 41% в пользу «Днепра-1», а вот количество нанесенных ударов оказалось равным – 12 со стороны каждой из команд.

Благодаря этому матчу «Днепр-1» одержал свою первую победу в рамках Лиги конференций и занял второе место. Расположение команд в группе Е сейчас следующее:

АЗ Алкмар (6 очков) Днепр-1 (3 очка) Вадуц (1 очко) Аполлон (1 очко)

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