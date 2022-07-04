Второй этап велогонки Тур де Франс: обнародованы яркие фото с израильской командой

Нидерландский велогонщик команды «Quick Step» Фабио Якобсен выиграл второй этап Тур де Франс-2022. К сожалению, никто из израильской команды не попал как минимум в топ-20.

Голландец Фабио Якобсен из команды «Deceuninck-Quick Step» выиграл второй этап велогонки «Тур де Франс» протяженностью 202,5 километров.

Этап проходил на территории Дании.

Участники израильской команды Premier Tech, как и в первом этапе, не заняли призовые места.

В состав израильской команды вошли Саймон Кларк из Австралии, Кристофер Фрум из Соединенного Королевства, Якоб Фульсанг из Дании, Гай Нив из Израиля, Хьюго Хоул из Канады, Гийом Бойвин из Канады, Кристс Нейландс из Латвии, Майкл Вудс из Канады.

Предлагаем к просмотру яркие и атмосферные фото с гонщиками Premier Tech:Embed from Getty Images

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Отметим также, что лидер израильской команды Premier Tech Омер Гольдштейн попал в досадную ситуацию. В последнюю минуту ему пришлось сняться с Тур де Франс, так как в самолете, в котором он летел на гонку в Копенгаген, был обнаружен больной коронавирусом. Всех отправили в карантин.

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