Специалисты рассказали о напитке, который быстро и надолго снижает сахар в крови

Ученые выяснили, что яблочный уксус оказывает сильное влияние на уровень сахара в крови.

Ученые рассказали, что исследование было проведено на 110 соответствующих пациентах с сахарным диабетом 2 типа, которые были распределены на две группы. Интервенционной группе давали 15 мл яблочного уксуса в 200 мл воды во время ужина в течение трех месяцев. А другая группа получала плацебо.

Специалисты в течение исследования следили за HbA1c (средним уровнем глюкозы в крови). Вскоре они заметили изменение HbA1c и уровня сахара в крови натощак в интервенционной группе.

Исследователи пришли к выводу, что если регулярно употреблять яблочный уксус, то он поможет в лечении сахарного диабета.

При этом ученые в очередной раз напомнили, что многие люди болеют сахарным диабетом 2 типа, даже не подозревая этого. А потому они призвали всех без исключения не игнорировать плохое самочувствие, ухудшение состояния, чувство сильной усталости, постоянное чувство жажды и другие симптомы, которые могли бы указывать на развитие болезни.

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