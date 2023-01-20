Американская база в Сирии была атакована беспилотниками

В пятницу, 20 января, три беспилотника нанесли удар по базе США в районе Эт-Танф, в Сирии.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
По сообщениям американских представителей, на никто из военнослужащих не пострадал.
Центральное командование США заявило, что два беспилотника были сбиты, а оставшийся беспилотник попал в комплекс, ранив двух бойцов сил Сирийской свободной армии.
Ранее Курсор писал, что Сирия обвинила Израиль в очередной атаке.
Также мы информировали, что посреди дороги в Яффо нашли дрон со взрывчаткой: известны подробности. В ходе расследования инцидента полиция арестовала семь человек.
Кроме того, наш сайт сообщал, что Израиль вместе с США создадут мини-дрон для служб экстренного реагирования. Ожидается, что высокоточные и легкие мини-дроны будут введены в эксплуатацию в 2024 году.
Еще мы информировали, что 17 ведущих юридических фирм подписали петицию с предупреждением.
Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу. Президент Израиля является главой государства и символом единства нации. Поэтому беспрецедентный отказ от подписания принятых Кнессетом законов, несомненно, имел бы огромное символическое значение.