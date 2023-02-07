Астрономы выяснили интересный факт о первых звездах нашей Вселенной

Недавно астрономы обнаружили, что сложная физика в молодом космосе могла привести к развитию сверхмассивных звезд, масса каждой из которых в 100 000 раз превышает массу Солнца.

В настоящее время у астрономов нет наблюдений за образованием первых звезд во Вселенной, которое, как считается, произошло, когда нашему космосу было всего несколько сотен миллионов лет. Чтобы понять эту важную эпоху, астрономы обращаются к сложным компьютерным симуляциям, чтобы проверить модели того, как могли формироваться первые звезды.

Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

На протяжении многих лет астрономы бились над ключевым вопросом о том, каков типичный размер первых звезд. Некоторые ранние оценки предсказывали, что первые звезды могут быть в сотни раз массивнее Солнца, в то время как более позднее моделирование предполагало, что они будут более нормального размера.

Недавно группа исследователей провела новый раунд моделирования и пришла к очень неожиданному выводу. Их моделирование специально рассматривало явление, известное как холодная аккреция. Чтобы построить большие звезды, нужно очень быстро собрать много материала в очень маленьком объеме. И это нужно сделать, не повышая температуру материала, потому что более теплый материал предотвратит разрушение. Поэтому необходим какой-то метод отвода тепла от материала, так как он очень быстро разрушается.

Более раннее моделирование обнаружило появление плотных карманов в ранних галактиках, которые быстро остывают из-за испускаемого излучения, но не имеют разрешения, необходимого для отслеживания их дальнейшей эволюции.

Новое исследование делает еще один шаг вперед, изучая, как ведут себя холодные плотные карманы, которые первоначально сформировались в ранней Вселенной. Эти более поздние симуляции показали, что большие потоки холодной плотной материи могут ударять по аккреционному диску в центре гигантских сгустков материи. Когда это происходит, образуется ударная волна, которая быстро дестабилизирует газ и вызывает мгновенный коллапс больших очагов материи.

По словам ученых, эти большие карманы могут быть в десятки тысяч раз массивнее Солнца, а в некоторых случаях даже в 100 000 раз массивнее Солнца. Так как ничто не может остановить их коллапс, то они немедленно образуют гигантские звезды, известные как сверхмассивные звезды.

Астрономы еще не знают, образовались ли сверхмассивные звезды в ранней Вселенной. Они надеются, что будущие наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба дадут ключ к разгадке формирования первых звезд и галактик и определят, появились ли эти «монстры» в зачаточной Вселенной.

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