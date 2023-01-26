Внутреннее ядро ​​Земли прямо сейчас находится в процессе смены направления

Согласно исследованию, вращающийся твердый шар в центре внутреннего ядра Земли, похоже, недавно остановился и даже сейчас может вращаться в направлении, противоположном направлению предыдущих десятилетий.

Пара ученых из Пекинского университета в Китае изучала движения таинственных внутренностей Земли, изучая данные о сейсмических волнах от землетрясений, пронесшихся через внутреннее ядро ​​Земли. Исследование было опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Глядя на изменения в этих волнах, они могут получить некоторое представление о том, что происходит во внутренних слоях Земли, намного глубже, чем могут достичь любые сверла и инструменты. Их данные подробно описывают изменение сейсмических волн на протяжении многих десятилетий, начиная с записей Аляски с начала 1960-х годов до записей, собранных в 2021 году.

Данные показали, что части ядра, которые ранее демонстрировали явные признаки изменений, внезапно показали очень небольшие изменения примерно в 2009 году, что предполагает паузу вращения внутреннего ядра. Они также заметили заметные изменения в волнах, начавшиеся примерно в начале 1970-х годов, что позволяет предположить, что эта пауза была частью колебаний, которые происходят, когда внутреннее ядро ​​​​постепенно поворачивается в противоположном направлении.

Внутреннее устройство Земли — загадочная структура. Структуру можно условно разделить на четыре основных слоя: внешняя кора, твердая мантия, внешнее ядро ​​из жидкого металла и внутреннее ядро, состоящее из железа и никеля.

Поскольку внутреннее ядро ​​отделено от остальной части твердой Земли жидким внешним ядром, оно может вращаться по-другому с поверхности Земли. Вращение внутреннего ядра определяется магнитным полем, генерируемым во внешнем ядре из жидкого металла, а также гравитационными эффектами мантии.

Однако теории о движении этого внутреннего ядра не согласованы. Многие ученые ранее считали, что самый внутренний геологический слой планеты вращается вместе с остальной частью планеты немного быстрее, чем поверхность, но теперь считается, что это менее прямолинейно.

В 2022 году ученые намекнули, что внутреннее ядро ​​Земли колеблется, плавно покачиваясь и вращаясь из одного направления в другое в цикле.

По словам ученых, странные движения ядра Земли могут показаться очень далекими, но его поведение действительно влияет на жизнь над поверхностью. Ядро Земли, особенно его внешнее ядро, влияет на магнитное поле планеты.

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