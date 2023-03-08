Атака на «Северный поток»: появились новые подробности

Представитель кремля дмитрий песков* заявил сегодня в среду, что москва считает необходимым провести расследование атак на основной маршрут поставок российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток».

«Это не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением, — сказал песков. — Как минимум, страны-акционеры «трубопроводов» и ООН должны потребовать срочного прозрачного расследования».

Комментарии пескова прозвучали после того, как New York Times сообщила, что за инцидентами может стоять проукраинская группировка.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник отказалась комментировать отчет в газете, где говорится, что спецслужбы США установили, что вышеупомянутый инцидент мог быть организован проукраинской группировкой.

Вместо этого она повторила более ранние комментарии координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Джона Кирби и заявила, что Белый дом не будет обсуждать этот вопрос до тех пор, пока европейские партнеры США не завершат свое расследование.

Кирби кратко сказал репортерам, что не хотел бы давать никаких оценок по этому делу, пока европейские союзники Вашингтона не закончат свое расследование.

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Также Курсор писал о том, что россия могла разбить «Северные потоки» подводным дроном.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.