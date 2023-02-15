Берлускони выступил с новым заявлением по Украине

В Италии разгорелся скандал после слов Сильвио Берлускони о войне в Украине.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оказался в центре нового скандала после критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Берлускони опубликовал пост с оправданиями на своей странице в Instagram.

«Давайте посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и в Европе без колебаний и поддерживали Украину, посылая финансирование и оружие. Я всегда был и есть на стороне украинского народа и мира», — заявил итальянский политик.

Берлускони считает, что есть некое «дипломатическое решение», которое позволит завершить войну в Украине и остановить полномасштабное вторжение рф*.

«Я просто предложил большой «план Маршала» Запада по восстановлению Украины как возможный дипломатический способ прекращения этого конфликта, который, хочу повторить, очень опасен для всех нас», — сказал политик.

Ранее Курсор писал, что Берлускони назвал виновного в войне в Украине. Берлускони, которого называют другом президента рф владимира путина*, выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Курсор писал, что в ISW объяснили, зачем рф манипулировала темой переговоров с Украиной. В декабре 2022 года российская федерация* подавала сигналы о готовности якобы провести мирные переговоры с представителями украинской власти. Но при этом в кремле продолжали соблюдать свои максималистские цели по захвату Украины.

Курсор сообщал, что по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.

Еще мы писали, что скорее всего украинская армия в 2023 году будет идти в контрнаступление на юге с центром в Мелитополе.

Сообщалось, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии.

Напоминаем, что россия избрала новую тактику для войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!