Берлускони назвал виновного в войне в Украине

Сильвио Берлускони, которого называют другом президента рф владимира путина*, выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью IL Messaggero.

«Мы являемся свидетелями опустошения страны и расправы над ее солдатами и мирными жителями. Ему достаточно было бы прекратить нападать на две автономные республики Донбасса и этого бы не произошло. Так что я оцениваю поведение этого джентльмена очень и очень негативно», — сказал Берлускони.

Политик отметил, что президенту США Джо Байдену должен предложить президенту Украины «план Маршалла» на 9 трлн долларов. Все эти средства пойдут на послевоенное восстановление Украины. Однако план должен содержать одно важное условие.

«Условие — завтра вы отдадите приказ о прекращении огня. Еще и потому, что с завтрашнего дня мы больше не будем давать вам доллары и больше не будем давать вам оружие. Только такое могло убедить этого джентльмена добиться прекращения огня», — заявил Берлускони.

В канцелярии действующего премьера Италии после слов Берлускони сказали, что поддержка правительством Италии Украины тверда и убедительна.

На заявления Берлускони реагировал и Владимир Зеленский, который заявил, что Берлускони просто повторяет нарративы путина.

Ранее Курсор писал, что в ISW объяснили, зачем рф манипулировала темой переговоров с Украиной. В декабре 2022 года российская федерация* подавала сигналы о готовности якобы провести мирные переговоры с представителями украинской власти. Но при этом в кремле продолжали соблюдать свои максималистские цели по захвату Украины.

Курсор сообщал, что по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.

Еще мы писали, что скорее всего украинская армия в 2023 году будет идти в контрнаступление на юге с центром в Мелитополе.

Также британские разведчики опубликовали последние данные по потерям россии в войне против Украины. В спецслужбе заявили, что за последние несколько недель оккупанты понесли самые большие потери за все время боевых действий.

Наша редакция писала, что советник главы Офиса президента Украины заявил, что «правильная финализация войны» существенно ускорит вступление Украины в ЕС и позволит избежать даже вероятности потери своей государственности.

Кроме этого, аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине.

Курсор информировал, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии.

Напоминаем, что россия избрала новую тактику для войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!