Беспрецедентный шаг: Южная Корея запустила дроны в КНДР

Власти Южной Кореи пошли на неожиданный шаг и отправили боевые беспилотники через границу с Северной Кореей. Это был ответ Сеула на недавние действия Пхеньяна, который запустил БПЛА на территорию своего соседа.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на официальные информисточники в Сеуле.

Сообщается, что запуск Южной Корей БПЛА в ответ на действия властей Северной Кореи, был сделан, когда лидер КНДР Ким Чен Ын собрал большое политическое совещание, на котором была озвучена политика в сфере безопасности и экономики на следующий год.

Пока что нет никакой информации о реакции КНДР на действия Сеула.

Ранее Курсор писал, что ВВС Южной Кореи преследовали вражеские дроны, которые оказались животными. Неизвестные объекты преследовали 20 боевых самолетов.

Напряженность на Корейском полуострове накаляется: Южная Корея подняла боевую авиацию. Сообщается, что предположительно северокорейские беспилотники пересекают границу с Южной Кореей.

Курсор писал Северная Корея пригрозила «решительным» ответом на совместные учения США и Южной Кореи. Пхеньян заявляет, что недавние ракетные испытания были «четким ответом», и угрожает, что он нарастит «безжалостные» военные действия для противодействия учениям ВВС США и Южной Кореи.

Сестра Ким Чен Ына выступила с резкой критикой в адрес Южной Кореи. Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, выступила с резкой критикой в ​​адрес руководства Южной Кореи, назвав ее президента и правительство «идиотами и верной собакой Соединенных Штатов».

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