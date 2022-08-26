Британский эксперт рассказал, когда россиян могут вытеснить из Украины

Эксперт отмечает, что власти россии* могут объявить всеобщую мобилизацию, но это не поможет им реализовать свои цели в Украине.

По словам бывшего руководителя Королевского объединенного института оборонных исследований Майкла Кларка, армии россии нужно срочно пополнить свои ряды, поэтому президент рф владимир путин подписал указ об увеличении численности армии рф.

Кларк отметил, что такие шаги российского президента вряд ли смогут спасти россиян от позорного поражения в войне против Украины. Дело в том, что новые российские призывники не подготовлены, у них низкий моральных дух, а потери россиян в Украине существенные.

Эксперт считает, что украинские военные смогут вытеснить россиян из большей части оккупированных территорий уже в первой половине 2023 года. По его словам, россию ожидает поражение в Украине.

«Я считаю, что россиян начнут вытеснять из оккупированных земель в течение первой половины следующего года из-за недостатка всех ключевых вещей, которые ей нужны, если она не мобилизуется каким-либо значительным образом», — отметил он.

По словам Кларка, путин очень предан этой войне, что, вероятно, он сможет найти какой-то способ для объявления всеобщей мобилизации.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, какое оружие может разрушить Крымский мост. Военный эксперт отметил, что на сегодняшний день разрушить Крымский мост очень сложно, так как для реализации этого необходимо мощное оружие.

«На любом уровне»: в рф заявили, что «готовы» к переговорам с Киевом. Глава комитета госдумы рф по международным делам и лидер лдпр леонид слуцкий заявил, что не исключает возможность возобновления диалога с Киевом.

Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с российской федерацией потеряют всякий смысл.

Сообщалось, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель, ведь его построили незаконно и теперь это основной пути снабжения вражеской армии.

Кроме этого, гендиректор Baykar рассказал, почему поддерживает Украину в войне. Турецкая компания Baykar, которая славится ударными беспилотниками Bayraktar TB2, поддерживает Украину в войне с рф и несколько БПЛА отдала ВСУ бесплатно.

Наша редакция писала про ракетный удар по вокзалу в Чаплино: Блинкен выступил с жестким заявлением.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!