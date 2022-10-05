Бывший переговорщик США: шансы на войну между Израилем и Хизбаллой остаются высокими

Бывший помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил i24NEWS в интервью, что шансы на конфронтацию между Израилем и «Хизбаллой» «по-прежнему остаются очень высокими», несмотря на продвижение соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном при посредничестве США.

«Это предложение ничего не делает для снижения или ослабления напряженности вдоль голубой линии, где «Хизбалла» окапывалась», — сказал Шенкер старшему политическому корреспонденту США Майку Вагенхайму.

Уроженец Нью-Джерси занимал эту должность во время правления бывшего президента США Дональда Трампа с 2019 по 2021 год, когда он был назначен ответственным за переговоры о морской границе между Израилем и Ливаном.

Текущий проект предложения был сформирован при посредничестве старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Амоса Хохштейна.

Шенкер сказал, что Израиль согласился дать ливанцам «100%» того, что они хотели, отметив при этом, что газовое месторождение Кана, которое будет находиться под контролем Ливана, содержит «очень мало запасов». Он добавил, что администрация президента США Джо Байдена может заявить о внешнеполитической победе благодаря сделке и об успехе в укреплении региональной стабильности, предупредив при этом, что вопросы о долгосрочном спокойствии все еще остаются.

«Я думаю, что Соединенные Штаты, даже администрация Байдена, делают это из желания помочь стабилизировать регион, хотя неясно, будет ли это результатом», — сказал Шенкер.

Соглашение, заключенное при посредничестве США между Израилем и Ливаном, было встречено критикой со стороны оппозиции в Израиле, особенно со стороны лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, который еще раз подверг критике соглашение на специальной пресс-конференции.

«Пришло время сказать достаточно, довольно об этом опасном правительстве слабости. Эта слабость стала очевидной только сейчас, когда Лапид сдался перед угрозами «Хизбаллы». Его соглашение о капитуляции является незаконным, и мы не будем связаны им», — сказал он.

Помимо критики со стороны многих представителей оппозиции, а также министра внутренних дел Айелет Шакед, бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман также раскритиковал соглашение: «Мы потратили годы, пытаясь заключить сделку между Израилем и Ливаном по спорным морским газовым месторождениям. Подошли очень близко к предложенным разделениям 55-60% для Ливана и 45-40% для Израиля. Никто тогда не представлял 100% в Ливан и 0% в Израиль. Хотелось бы понять, как мы сюда попали».

«Я могу ошибаться, [но] я думаю, что Израиль получает ноль. Насколько я понимаю, Израиль получает гонорары только за бурение на своей суверенной территории — это выходит за рамки морского спора с Ливаном. Что касается спорной территории, я понимаю, что Ливан получает все», — добавил он.

Сенатор Тед Круз (от штата Техас) выразил обеспокоенность по поводу предстоящей сделки, заявив, что он «обеспокоен» очевидным давлением, оказываемым администрацией Байдена на Израиль с целью заставить его пойти на уступки Ливану.

Ранее Курсор писал, что Ливан выступает против некоторых пунктов предложенного морского соглашения с Израилем. У Ливана есть три основных возражения касательно соглашения, предложенного Израилем.

Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что Лапид забирает газ у граждан Израиля. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу в очередной раз резко раскритиковал премьер-министра Лапида на фоне соглашения с Ливаном.

Яир Лапид не прошел мимо этих заявлений и сказал, что Нетаниягу и «его люди» продолжают обсуждение соглашения с ливанской стороной, но при этом им неизвестно, в чем она состоит.

Кроме этого, Фридман отметил, что «морская сделка дает 100% Ливану, 0% Израилю». Бывший посол США в Израиле критикует новое соглашение о морской границе между Иерусалимом и Бейрутом.

Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что посредничество США в сделке по Ливану — вмешательство в выборы.

Также сенатор США призвал расследовать давление администрации Байдена на Израиль.