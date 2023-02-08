Число погибших в Турции и Сирии продолжает расти: последние данные

В Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение, в результате которого разрушено множество зданий. Число погибших растет с каждым часом.

Согласно последним данным, общее число убитых в двух странах уже превысило 9 000 человек.

Об этом сообщает ВВС.

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям страны, число погибших в Турции возросло до 6 957 человек.

В Сирии трудно проверить цифру, но ее государственные СМИ и спасательная группа говорят, что погибло около 2 500 человек.

В странах продолжаются спасательные работы, поэтому число погибших и пострадавших может возрасти.

Всемирная организации здравоохранения предупреждает, что число жертв может резко возрасти, а катастрофа может затронуть более 23 миллионов человек.

Курсор также сообщал, что сейсмологи прогнозируют новую волну землетрясений. Такое заявление сделал Исследовательский институт мониторинга геометрии небесных тел (SSGEOS).

Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 8 000 человек. В Турции и Сирии продолжаются поисково-спасательные работы. ВОЗ предупреждает, что число жертв может резко возрасти.

Наша редакция писала в ВОЗ заявили, что число погибших из-за землетрясений может превысить 20 тысяч. Официальное число погибших в результате двух землетрясений, произошедших вчера в Турции и Сирии, сегодня (вторник) возросло до более чем 6500 человек. В обеих странах насчитывалось около 30 тысяч раненых.

Также мы сообщали, что лидер еврейской общины и его жена пропали без вести во время землетрясения в Турции. По данным ВОЗ от землетрясений в Турции и Сирии пострадали около 23 миллионов человек.

Также наш сайт сообщал, что Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу.

Напомним, что Еврейские федерации Северной Америки собирают деньги для Турции и Сирии.