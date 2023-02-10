Эксперт назвал условия, при которых НАТО вступит в войну

Ранее в НАТО заявили, что готовы к прямой конфронтации с россией*, так как стратегические цели москвы выходят за пределы Украины.

По словам политтехнолога Михаила Шейтельмана, НАТО может вступит в войну на стороне Украины только в двух случаях — это из-за вступления Беларуси в войну против Украины и если россия применит ядерное оружие.

«Вот если в войну вступит Беларусь, — это реалистично. НАТО может вступить в войну с Беларусью. Не с россией будут воевать, а с Беларусью, только на территории Беларуси. Это реально, потому что это большая угроза для НАТО. Там Латвия, Литва, Польша», — заявил он.

По этого словам, этот сценарий является «наиболее мягким» из всех возможных.

При этом он отметил, что есть и «жесткий» сценарий — если россия применит ядерное оружие в войне против Украины.

Ранее Курсор писал о новом ракетном ударе россии по Украине: есть попадание по критической инфраструктуре. Под ракетными ударами оказались разные украинские города. Работает ПВО, в небо поднята авиация Украины.

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Наш сайт уже сообщал, что у Зеленского заявили, что наступление россии уже началось.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил запрос Украины на тяжелое вооружение и истребители.

Помимо этого командир пехоты в отставке полковник Ричард Кемп заявил, что в планах путина «блицкриг» и захват новых украинских территорий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!