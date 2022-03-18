Эксперты рассказали, как можно справиться с кризисом топлива

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1.14 доллара в пятницу до 107.78 доллара за баррель после роста почти на 9% в четверг, что стало самым большим процентным приростом с середины 2020 года.

Из-за войны Украины с россией* стоимость нефти и газа очень сильно выросла. Все дело в санкциях, которые были наложены на рф. И вот исполнительный директор МЭА Фатих Бироль рассказал, как можно справиться с возникшим кризисом.

По его словам, усилия нужно пустить на развитие сферы общественного транспорта. Он должен стать дешевле и доступнее для граждан. Кроме того, Бироль уверен, что нужно уменьшить лимит скорости движения по шоссе на 10 километров час, а также разрешить многим людям работать из дома хотя бы три дня в неделю.

Также несколько сотрудников должны добираться на работу в одном автомобиле, если это возможно. Еще в транспортной сфере необходимо развивать электрические двигатели.

Эксперт заявил, что в скором времени рф может быть вынуждена сократить добычу нефти примерно на 30 процентов.

Ранее наш портал писал, что россия перестала экспортировать зерно из-за внутреннего дефицита.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что Лукашенко остался без денег и просит помощи у Китая и россии.

Еще напомним, что генсек ООН заявил, что война с Украиной станет экономической катастрофой для развивающихся стран.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!