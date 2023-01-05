Глобальные увольнения Vimeo коснутся и Израиля: кто будет уволен

Генеральный директор американской видеоплатформы и решений Vimeo Анджали Суд объявила о сокращении штата на 11%

По оценкам, в Vimeo работает 1 150 сотрудников. Это будет вторая волна увольнений после того, как компания уволила 70 сотрудников в июле 2022 года. Среди уволенных в Израиле есть дизайнеры и креативщики, занимающиеся разработкой продуктов и маркетингом, а также несколько программистов.

Суд написал в LinkedIn: «Это трудное решение, которое позволяет Vimeo быть более целенаправленной и успешной компанией, дисциплинированно работающей в нестабильной глобальной среде. Этот шаг позволит нам инвестировать в наши цели роста, стать прибыльными и нанять более тысячи сотрудников, которые донесут видеообращение до каждого бизнеса в мире».

Vimeo провела IPO на Nasdaq в мае 2021 года, и с тех пор цена ее акций упала на 94%, хотя за последние пять дней цена акций выросла на 13%, в результате чего рыночная капитализация составила 598 млн долларов.

В 2019 году Vimeo приобрела в Израиле компанию по созданию видео Magisto за 100 млн долларов в 2019 году. В 2021 году Vimeo приобрела израильский ИИ-стартап Wibbitz, разработавший систему размещения видеоклипов на новых веб-сайтах. Финансовые подробности приобретения неизвестны. Бывший генеральный директор Wibbitz Зохар Даян недавно был назначен вице-президентом Vimeo по продукту, и он также остается генеральным директором Vimeo Israel.

Согласно странице Даяна в LinkedIn, по состоянию на сентябрь 2022 года в Vimeo Israel работало 130 сотрудников, занимавшихся разработкой продуктов, проектированием, креативным дизайном, бизнес-аналитикой, поддержкой, кадрами и финансами.

«Наш офис в Израиле продолжает оставаться одним из ведущих центров компании по инновациям и представляет собой неотъемлемую часть будущего компании», — говорится в заявлении компании Vimeo.

Ранее Курсор писал, что американская IT-компания сокращает штат: коснутся ли увольнения израильских филиалов. Из-за нестабильной экономической ситуации в мире многие компании сокращают численность штата.

Курсор сообщал, что компания Amdocs, которая является мировым поставщиком систем и услуг в области обслуживания клиентов, объявила о сокращении численности штата.

Напомним, что на фоне непрекращающейся бури увольнений в сфере высоких технологий в Израиле гигант компьютерной индустрии Intel Israel также уволил десятки сотрудников за последние несколько недель.