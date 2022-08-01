Иран заявил об аресте очередных «израильских» шпионов

Шпионы якобы должны были распространить религию бахаи в Иране, а также внедрить ее в образовательные учреждения.

В Иране сообщили об аресте некий «ключевых деятелей религии бахаи». Они якобы связаны со «Всемирным Домом Справедливости» В Хайфе, а также с «Шпионской сионистской сетью». Задержанные обвиняются в шпионаже в пользу Израиля.

Так, в минобороны Ирана заявили, что высокопоставленные члены центрального руководства религии бахаи были разоблачены спецслужбами, у которых теперь есть все документы и доказательства шпионажа.

Более того, в Иране сообщили, что перед шпионами Израиль поставил различные задачи. Среди них распространение религии бахаи и внедрение ее в образовательные учреждения Израиля.

В движении бахаи сообщается, что с начала июля более 20 иранских бахаи в Ширазе, Тегеране, Йезде и Божнурде были арестованы, заключены в тюрьму или подвергнуты обыскам.

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