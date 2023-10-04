В прошлом октябре родственника этого израильского араба убили в этой же стране.

В Южной Африке (ЮАР) застрелили 30-летнего израильского араба из Тиры по имени Шафик Насер.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Это произошло в Кейптауне спустя два дня после того, как он прибыл в страну. В октябре прошлого года его двоюродного брата Абдельфата Насера тоже убили во время перестрелки в Кейптауне. В тот раз в семье сперва заявили, что Абдельфат погиб в автокатастрофе, но после выяснилось, что он был убит.

В МИД заявили, что пока не знакомы с делом и проверяют детали.

Напомним, что сегодня, 4 октября, в Умм эль-Фахме в заброшенной квартире нашли бездыханное тело 40-летнего мужчины с проникающими огнестрельными ранениями.

Также мы писали о задержании в старом городе Иерусалима 5 ортодоксальных евреев за хулиганство.

Ранее «Курсор» сообщал о том, сколько в Израиле человек были убиты и ранены с начала праздника Суккот. Волна насилия началась еще 28 сентября, когда вблизи кибуца Бейт-Кама был застрелен 70-летний мужчина.

Помимо этого недавно у южноафриканского политика Мосиуоа Лекота спросили, можно ли сравнивать Израиль с государством апартеида. По мнению бывшего активиста, выступающего как раз против апартеида, это сравнение является некорректным.

Лекота рассказал, что он посещал Израиль и в этой стране нет разделения между евреями и неевреями. В частности, в еврейском государстве отсутствуют отдельные автобусы для разных этносов. Также он решил отвергнуть обвинения, что события в Израиле и ПА якобы напоминают апартеид.