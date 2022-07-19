Кишечные бактерии могут стать опасными и начать убивать другие органы — исследование

По словам ученых, со временем притаившиеся бактерии могут вызвать воспаление, аутоиммунные и даже нервно-психические заболевания.

Группа исследователей из Йельского университета выяснили, что некоторые штаммы кишечной микробиоты могут преодолевать кишечный барьер и атаковать другие органы. Особенно печень или лимфоузлы.

Об этом пишет издание Nature.

Ученые провели эксперимент с участием мышей, у которых не было своих микробов в кишечнике. Им вели один из штаммов потенциально патогенных бактерий и проследили его развитие.

У одной из групп бактерий, который образовались в процессе наблюдений, начали появляться генетические мутации. Они позволили им адаптироваться к слизистой кишечника, а затем перейти к печени и лимфоузлах. Уже там они спровоцировали воспалительный процесс.

Как рассказал один из авторов исследований Ной Палм, эволюционный процесс, возможно, начинается заново у каждого нового хозяина. От такого опасного сценария может защитить здоровое питание. Оно помогает создать в кишечнике разнообразие бактериальных организмов.

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