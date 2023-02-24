Китайская компания может отправить беспилотники в россию — Der Spiege

россия ведет переговоры с китайским производителем о покупке 100 беспилотников со сроком поставки в апреле, сообщил немецкий журнал Der Spiegel без ссылки на конкретные источники.

В последние дни США, Германия и другие западные страны предупредили Китай не продавать оружие россии для войны против Украины, заявив, что любой такой шаг будет иметь серьезные последствия.

Считается, что россия, находящаяся под жесткими западными санкциями, введенными в ответ на ее нападение на Украину, закупила оружие у Ирана и Северной Кореи, включая беспилотники, но Китай пока остается в стороне.

Der Spiegel сообщил, что китайский производитель беспилотников Xian Bingo Intelligent Aviation Technology заявил, что готов изготовить 100 прототипов своего беспилотника ZT-180 , который, по словам журнала, может нести боеголовку массой 35-50 кг.

Журнал также сообщил, что у Bingo есть планы помочь создать производственную площадку для беспилотника в россии, где можно будет производить до 100 самолетов в месяц.

Также сообщалось, что компания, контролируемая китайской армией, планировала отправить в россию запасные части для военного самолета Су-27.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!